Cartelle esattoriali: prorogati i termini di pagamento

Spread the love



lavoripubblici.it – urly.it/3h1xm

Cartelle esattoriali: il Fisco non perdona, ma mostra clemenza. C’è infatti più tempo per il pagamento, senza interessi di mora, delle cartelle che saranno notificate dall’Agente di riscossione tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.

Lo conferma Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un contribuente sulle nuove previsioni dettate dalla Legge di Bilancio 2022 per il pagamento delle cartelle esattoriali. In particolare, il comma 913 dell’art. 1 estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

Ricordiamo che l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.