Tragedia sul lavoro, muore in azienda giovane elettricista di Vedelago papà di due bambini

tribunaditreviso – urly.it/3h1yf

VEDELAGO. Un elettricista di 25 anni, residente a Vedelago, ha perso la vita oggi a causa di un incidente sul lavoro avvenuto alla “Fen Impianti” di Tezze sul Brenta (Vicenza). Fatale al giovane lavoratore, sposato e padre di due figli piccoli, la caduta improvvisa da una scala da un’altezza di circa quattro metri, mentre stava effettuando un intervento. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime a causa di un trauma cranico.

Immediato l’allarme, lanciato dagli altri dipendenti della ditta: sul posto è giunta un’ambulanza dell’ospedale di Bassano del Grappa, i cui sanitari hanno stabilizzato l’operaio sul posto per per poi tentare una disperata corsa verso il nosocomio, dove per il 25enne è però deceduto.