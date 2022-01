Venezia, presentato il posto di comando avanzato del team USAR Veneto

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Presentato nei giorni scorsi presso il comando di Venezia – Mestre il nuovo modulo PCA (Costo Comando Avanzato) USAR (Urban Search And Rescue). Il modulo PCA è stato sviluppato dagli stessi operatori secondo le modalità dell’ICS (Incident Comand System) per le esigenze del team dei Vigili del fuoco USAR del Veneto, i quali più volte sono stati impegnati anche in teatri operativi internazionali.

Tuttavia il modulo PCA, che può essere ospitato in una tenda già in dotazione oppure in un apposito spazio messo a disposizione, può essere utilizzato per le emergenze locali dove l’impiego dell’UCL (Unità di Comando Locale) risulta insufficiente per l’elevato numero di richieste.

Il PCA è composto da 6 postazioni indipendenti dotate di tutti i software in dotazione al Corpo Nazionale collegati alla rete telefonica e internet anche con collegamento satellitare. Il PCA, logisticamente disposto in casse trasportabili, può essere operativo in meno di un’ora dall’arrivo sul posto del cratere e subito fruibile dagli operatori di sala operativa dei diversi comandi. Il personale del progetto PCA ha inoltre presentato ai vertici della Direzione Interregionale, alla presenza dell’ing. Lomoro, responsabile della colonna mobile regionale e del Comandante di Venezia Luongo, un prototipo di un mini posto di comando avanzato. Prototipo composto da un gonfiabile e di materiale di assessment subito fruibile dal funzionario di guardia in un teatro operativo, dove confluiscono diverse squadre d’intervento. Tutto il materiale è contenuto in due casse di medie dimensioni anche avio trasportabili.