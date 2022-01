Crolla un vecchio edificio nel centro del paese, tragedia sfiorata nel Vibonese

Spread the love



quotidianodelsud.it – urly.it/3h2ks

FRANCAVILLA ANGITOLA (VIBO VALENTIA) – Giorno dell’Epifania. Mattina presto. Sono circa le 7. Il piccolo centro abitato inizia a destarsi pian piano, ma il risveglio, almeno per alcuni abitanti che risiedono su corso Mannacio, avverrà di sobbalzo. Questo a causa di un forte boato. Qualcuno ha pensato subito ad un terremoto, ma non si trattava di questo, ma di un vecchio edificio, anzi un rudere, improvvisamente collassato.

Il fabbricato crollato, vetusto e fatiscente da tempo, era privo di tetto e alla mercé delle intemperie e, a quanto pare, individuato dal Comune come potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica dal momento che era stato istituito un divieto di sosta, ma soltanto nella parte antistante la costruzione pericolante che si è sbriciolata. Anche perché nei pressi ci sono abitazioni in cui vivono persone tutto l’anno e non solo durante la stagione estiva.