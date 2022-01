Le ricette del FARO – Carciofi brasati a modo mio

Spread the love



MARIA TERESA SANGIORGI

ngredienti

4 carciofi 1 cucchiaio di prezzemolo tritato200 gr. di funghi tritati2 spicchi d’aglio tritati 1 fetta di limone Olio evo quanto basta 1 bicchiere di vino bianco secco Brodo di carne a scelta 2 cucchiai succo limone

Procedimento

Mettete i carciofi in una pirofila con il prezzemolo, i funghi tritati, l’aglio, la fetta di limone e l’olio. Fate cuocere a fuoco basso per qualche minuto quindi versare il vino e poi il brodo fino a ricoprire quasi i carciofi. Cuocere piano con il coperto per circa 45 minuti finché non sono teneri ma con le foglie ancora attaccate alla base. Mettere su un piatto da portata. Sgrassare la base di cottura con del limone e versare il tutto sui carciofi. Voilà e buon appetito!