Colpi di pistola sparati tra le strade del paese: un ferito trasportato in elisoccorso in ospedale

Spread the love



padovaoggi.it -urly.it/3h2zf

Una persona (dalle prime informazioni un uomi italiano di 47 anni) è stata ferita a colpi di pistola nel pomeriggio di sabato 8 gennaio a Celeseo, frazione di Sant’Angelo di Piove di Sacco.

È accaduto in via San Marco: il ferito è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Padova. Le notizie continuano a essere poche e frammentarie: sembra che l’uomo sia stato raggiunto da un proiettile alla gamba al culmine di una lite in strada con un’altra persona. I carabinieri, immediatamente giunti sul posto e che stanno compiendo i rilievi tecnici, stanno ancora cercando con l’ausilio di alcuni testimoni di ricostruire la dinamica, che al momento non è chiara. I militari dell’Arma starebbero concentrando la loro attenzione su un 32enne, che non si trova però in stato di fermo. Gli accertamenti si configurano complessi.