La curiosità – Bari sotterranea a Picone, scoperto un tunnel antiaereo sotto la caserma dei vigili del fuoco: risale al ’43

Spread the love



repubblica.it – https://bari.repubblica.it/cronaca/2022/01/07/news/bari_scoperto_un_tunnel_antiaereo_sotto_la_caserma_dei_vigili_del_fuoco_custodisce_segreti_da_80_anni-332918668/ – SI CONSIGLIA LA LETTURA DI TUTTO L’ARTICOLO

da quasi ottant’anni ormai, sotto la caserma rossa dei vigili del fuoco del distaccamento Carrassi (ora quartiere Picone): un rifugio antiaereo risalente alla Seconda guerra mondiale. Un tunnel intatto, grezzo con le sue pietre calcaree a vista, ma inaccessibile.

……………….”Nel 1928 i fabbricati di Adolfo Angeli furono venduti al Comune, che decise di trasferire qui da via Calefati la caserma dei pompieri comunali”, racconta lo storico. L’edificio venne riqualificato e furono realizzate strutture aggiuntive, come una torre di manovra utilizzata per le esercitazioni. Poi scoppiò la Seconda guerra mondiale: “Dall’aprile all’agosto del 1943 Bari fu bombardata otto volte dagli alleati – continua Chiaffarata – Benito Mussolini sarebbe caduto a fine luglio, c’era un momento di confusione. Fra gli obiettivi primari dei bombardamenti a Bari c’erano il porto, l’area dell’attuale Stanic e proprio la zona industriale. Tra l’altro il corpo dei vigili del fuoco era importantissimo perché intervenivano per spegnere gli incendi durante i bombardamenti”.