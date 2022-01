agazzo ucciso in un ostello a Trieste per gelosia

Spread the love



ANSA.it – Si chiamava Robert Trajkovich, il ragazzo di 17 anni ucciso in un ostello in via Rittmeyer a Trieste. Fermato e portato in carcere il presunto autore dell’omicidio.

Si tratta di un ragazzo di 21 anni che ieri sera ha accusato un malore ed è stato ascoltato questa mattina dopo le dimissioni dal nosocomio. Domani la Procura aprirà formalmente il fascicolo delle indagini preliminari, iscrivendo il reato di omicidio volontario.

“Mio figlio è stato vittima di un’imboscata” afferma Peter, il padre del ragazzo di origini serbe. “Robert – spiega il padre – aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva. Il suo ex fidanzato, un 20enne di origini marocchine, era geloso. Gli ha teso un’imboscata. Robert aveva avvisato che stava arrivando dal rione di S.Giacomo. L’ex ragazzo si trovava con la giovane. Quindi è sceso, gli sarebbe andato incontro e l’avrebbe strangolato.C’era anche un romeno con lui.Non si sa se l’hanno messo in macchina o se l’hanno strangolato subito”.