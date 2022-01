Como, ferisce la moglie con una spada: “Non so dire perché l’ho fatto”

Spread the love



ilgiorno.it – urly.it/3h36y

Como – Avrebbe agito in preda a uno stato confusionale l’uomo di 41 anni che il giorno dell’Epifania ha ferito gravemente la moglie colpendola all’addome con un colpo di sciabola. Domani sarà interrogato dal gip, che dovrà ascoltare la sua ricostruzione di quanto accaduto giovedì mattina nell’appartamento di via Magenta dove vive con la vittima, 55 anni, ora ricoverata al Sant’Anna con prognosi riservata, dopo essere stata operata d’urgenza. Dopo l’aggressione, mentre la donna veniva portata in ospedale, la polizia lo ha raggiunto e portato al nosocomio di Cantù, in un condizione di apparente delirio. La stessa in cui, poco prima, aveva aggredito