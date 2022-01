Eur, incendio in un palazzo: evacuate 40 persone

Spread the love



romatoday.it – https://www.romatoday.it/cronaca/incendio-palazzo-via-vittorini.html

Non solo l’incendio al Fleming, a Roma nord. Serata e notte di super lavoro per i vigili anche a Roma sud. Poco dopo le 23 all’Eur un incendio ha interessato un palazzo di sette piani in via Elio Vittorini. L’incendio, sviluppatosi a partire da un appartamento, si è allargato ad altri alloggi.

Per precauzione i vigili del fuoco hanno allontanato 40 persone dallo stabile. Per ore, fino a tarda notte, hanno lavorato per spegnere le fiamme. A spegnimento avvenuto i condomini hanno potuto far rientro presso le proprie abitazioni, fatta eccezione per l’appartamento interessato e i due adiacenti.