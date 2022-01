Incendio a Firenze, corpo carbonizzato in un appartamento

Spread the love



lanazione – urly.it/3h37-

Firenze, 9 gennaio 2022 – Un morto a Firenze in un incendio accaduto al primo piano di un palazzo. Un corpo carbonizzato è stato infatti trovato dai vigili del fuoco che erano stati chiamati per intervenire in un appartamento. Dove appunto era scoppiato un incendio. E’ accaduto nella prima mattina di domenica 9 gennaio. E’ intervenuta una squadra del comando di Firenze. Nelle fasi di spegnimento è stato rinvenuto un corpo carbonizzato in camera da letto. E’ intervenuta anche la Polizia Municipale. Si cerca di capire la dinamica dell’incendio e cosa sia accaduto.