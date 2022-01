In Gazzetta il Milleproroghe per il 2022

Spread the love



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 228/2021 (sotto allegato), che come ogni anno contiene le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Il testo del decreto si compone di 25 articoli ed è in vigore dal 31 dicembre 2021, ma deve essere convertito in legge

Queste le materie oggetto d’intervento in cui sono state disposte le proroghe:

pubbliche amministrazioni;

competenze del Ministero dell’Interno e di personale del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;

economia, finanza e tributi;

salute, certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dirigenti medici;

istruzione, università, ricerca ed esami di stato, cultura, turismo, editoria, contrasto alla povertà educativa;

giustizia, giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

infrastrutture, mobilita’ sostenibili, transizione ecologica;

poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, imprese d’interesse strategico nazionale

monitoraggio delle produzioni cerealicole;

modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per l’elezione suppletiva della Camera dei Deputati;

disciplina degli aiuti.



