Incendio alla raffineria di Gela

aura a Gela, in provincia di Caltanissetta, per un incendio divampato nella raffineria. Immediato è scattato il piano di sicurezza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme, già domate, si sarebbero sviluppate nell’Isola 8. Non ci sarebbero feriti.

“Oggi alle ore 13.30 all’interno di un forno dell’impianto Ecofining della bioraffineria di Gela si e’ verificato un disservizio tecnico che ha causato fumosita’ per alcuni minuti ma nessuna conseguenza alle persone, all’esterno del forno, o ad altri impianti della raffineria”.

E’ quanto si legge in una nota dell’Eni in merito all’incendio che oggi ha fatto scattare il Piano di emergenza. “Attivate immediatamente le procedure di emergenza – prosegue la nota -, il forno e’ stato messo in sicurezza dalle squadre operative, supportate a titolo precauzionale anche dai vigili del fuoco interni. E’ stato attivato il piano di comunicazione a tutti gli enti.