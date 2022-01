Roma, allerta vento. Caduti alberi alle Terme di Caracalla, stazione benzina divelta. Raffiche per altri due giorni

Spread the love



ILMESSAGGERO.IT -urly.it/3h4b9

Una stazione di benzina divelta, caduta alberi e rami per strada. Sale l’allerta meteo nella Capitale per il forte vento che dalle ore 4 della scorsa notte sta sferzando sulla città. La sala operativa centrale dei Vigili del Fuoco sta monitorando la situazione con la massima attenzione. Sono stati già predisposti in modo previsionale almeno una quindicina di interventi per ogni distaccamento sulla città. Riflettori puntati su alberi e rami che potrebbero essere gli elementi più a rischio in questo scenario, con la caduta violenta e improvvisa. Con conseguenze pericolose. Si registrano i primi casi. Come segnala LineaVerde.