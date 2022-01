Intervento per due incendi in abitazioni

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

12/1/21 ore 15:00 Busto Arsizio (Va), via Tofane. Per cause in corso di accertamento un abitazione è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte. Gli operatori hanno salvato dalla casa in fiamme un uomo di anni 42 di nazionalità italiana, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. I vigili del fuoco hanno successivamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

12/1/21 ore 18:00 Cardano al Campo (Va), per cause in corso di accertamento la copertura di un abitazione è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.