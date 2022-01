Roma, l’assemblea degli azionisti nomina il nuovo Cda di Eur Spa

Spread the love



Roma, 11 gen. (askanews) –

L’Assemblea degli azionisti di Eur Spa (90% ministero dell’Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita in data odierna, sotto la presidenza di Alberto Sasso, per il rinnovo delle cariche sociali, ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. L’Assemblea ha nominato Marco Simoni Presidente ed ha invitato il nuovo Consiglio di Amministrazione a conferire ad Angela Maria Cossellu l’incarico di Amministratore delegato. Lo comunica la stessa Er Spa.