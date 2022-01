Turismo, in arrivo aiuti con fondi della legge di Bilancio. In bilico la Cig Covid

Spread the love



Per l’intervento di sostegno ai settori più in difficoltà, in primis il turismo, si lavora con le risorse previste nella legge di Bilancio (per il turismo, ad esempio, in manovra, c’è un fondo ad hoc di 150 milioni).

Il messaggio, inviato ieri 10 gennaio, dal premier, Mario Draghi, in conferenza stampa a palazzo Chigi, è una frenata alle richieste, arrivate da più parti, di una nuova Cig covid fino a marzo: a gennaio, ha ricordato Draghi, è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali targata Orlando che ha esteso i sussidi anche alle micro imprese del terziario (in parte dovranno pagarsi l’ammortizzatore). Non è del tutto escluso, tuttavia, che possa comunque arrivare una sorta di cassa “di prosecuzione” (ma non sono ancora chiari i contorni) a sostegno delle imprese in questo momento più in affanno. Il dossier è sul tavolo, ed è spinto da alcuni ministri.