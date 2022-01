Ucraina-Mosca, diplomazia al lavoro: ma a Kiev riaprono vecchi bunker e addestrano civili

Spread the love



it.euronews.com -urly.it/3h4va

La diplomazia, a quanto pare, non basta.

Uomini dell’intelligence americana – contattati dal quotidiano “New York Times” e protetti dall’anonimato – hanno affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha cominciato ad organizzare il trasferimento di elicotteri militari in Ucraina: un possibile segnale che i piani per un attacco russo in Ucraina continuano, nonostante i colloqui in Europa con Usa, Nato e Osce.

Prepararsi all’attacco: questa, del resto, è la parola d’ordine in Ucraina. Nonostante il lavoro diplomatico in corso (e in stallo) per evitare una guerra tra Kiev e Mosca, la paura di una nuova invasione russa è reale. Sono molti i comuni cittadini ucraini, volontari, che si stanno addestrando militarmente.