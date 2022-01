Esplosione e incendio in una mansarda a Torino, due persone coinvolte

Spread the love



tgcom24

I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro di Torino per un incendio nella mansarda di un palazzo. La colonna di fumo del rogo, provocato da un’esplosione, è visibile anche da grande distanza. L’incidente avrebbe provocato anche il cedimento del tetto. Due persone sono rimaste ustionate e sono state trasportate in ospedale in codice giallo (media gravità).

Le condizioni di uno dei feriti sembrano più serie, mentre l’altro è salito da solo in ambulanza. A causa dello scoppio una parete dell’alloggio è crollata sul pianerottolo, mentre il tetto è saltato in aria provocando una pioggia di detriti e calcinacci sulla strada.