In ricordo di Agapito Scacco Vigile del Fuoco da sempre

Spread the love



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DIPARTIMENTO

È la perdita di un grande amico, tanto improvvisa quanto dolorosa. Sergio Silvestrini

Una delle persone, insieme al figli Luca e Paolo, di cui serbo bellissimi ricordi, di quando da ragazzi si andava a Torvaianica…Massimiliano Guarna

Sono ancora incredulo, ho perso un fratello. Non riesco a credere all’evidenza. La perdita dell’amico fraterno Agapito mi ha totalmente destabilizzato. Lo rammento come persona umile, disponibile, di sani principi. Roberto Sabella.

Questo grade amico, sempre in prima fila in tutte le nostre manifestazioni. Ciao amico, Vigile del Fuoco Agapito, ci hai trasmesso una grande forza nella nostra grande famiglia ANVVF DIP. Carlo Salatelli

Durante gli anni trascorsi alla SCA mi sono interfacciato spesso, anzi, quasi sempre con il collega Scacco per attività che vedevano incrociare il lavoro delle SCA con quello dell’Associazione.

Ho apprezzato le doti di eleganza, stile, umiltà e generosità. – Giuio Capuano.

Ci accumunava il frequente scambio di persona a causa della somiglianza del nostro cognome. Vincenzo sacco

Bravissima persona, sempre disponibile con tutti un vero gentiluomo. Michele e Fabiola Antoniello

Solo chi perde un genitore sa del dolore incolmabile che gli si crea dentro. L’ultima volta l’ho visto in formissima

Una preghiera x te Agapito persona garbata di grande gentilezza, un Signore. Riposa in pace.

Grande amico Agapito, con cui ho condiviso tanti anni. Paolo Zaghetti

Grande persona bravo umile sempre disponibile colleghi e amici una vita. Antonio e Gina D’Agapito

Agapito, arrivederci e fai buon viaggio. Marco Palumbo

Ciao Agapito ora sei in cielo con Umberto salutarlo tu x me. Teresa Paccheri

Questa fine improvvisa ,a parte il dolore e lo sconforto personale, fa riflettere sulla precarietà assoluta della vita, Agapito in salute e in gamba, in un attimo non c’è più ..Francesca deve trovare tanta forza per superare, sono veramente scossa ,che Dio li aiuti – Rosella