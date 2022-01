Incendio di un’autovettura

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Nel tardo pomeriggio di ieri alle 19 e30 circa, i Vigili dl Fuoco sono intervenuti per incendio auto sulla ss7 direzione Taranto all’altezza di Francavilla Fontana, la squadra del distaccamento Francavilla è giunta sul posto , l’auto era avvolta dalle fiamme.

La bmw era in marcia quando si sono accese alcune spie motore, successivamente si sono sviluppate le fiamme che in poco tempo hanno avvolto l’auto. – In attesa della messa in sicurezza dei luoghi il traffico ha subito rallentamenti.