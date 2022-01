Padova, perdita di gas GNL da una ferro cisterna

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 19 del 12 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi e 7 operatori, coadiuvati dal Comandante di Padova Cusin, presso l’interporto a seguito della fuoriuscita di gas GNL (Gas Naturale Liquefatto) in pressione, dovuta all’attivazione di una valvola di sicurezza per il surriscaldamento, da una ferro cisterna parcheggiata all’interno del complesso ferroviario.

Per portare a termine l’intervento si è reso necessario far sganciare da RFI la tensione elettrica nell’intera area e successivamente la singola ferro cisterna è stata trainata su un binario unico dedicato in una zona sicura per poi procedere con lo scarico a cielo aperto. Le operazioni sono terminate poco dopo le 23