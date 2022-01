Video – Udine, incendio di una casa colonica a Sedegliano

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle ore 5 di oggi squadre del Comando di Udine sono intervenute a Sedagliano per l’incendio di una casa colonica lungo la Strada Regionale 463.

Terminata in tarda mattina la minuta bonifica delle parti incendiate, è attualmente in corso la messa in sicurezza del tetto della struttura per eliminare tutti gli eventuali pericoli per la circolazione pedonale e veicolare nella pubblica via sottostante.