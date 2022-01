Le fioriere bloccano i pompieri: i passanti arrivano in soccorso

Spread the love



cronacaqui.it – urly.it/3h640

L’incredibile scena è stata vista dai commercianti di via Garibaldi. Per spostare le fioriere all’angolo con via Milano, e consentire ai mezzi dei pompieri di transitare per raggiungere l’edificio in fiamme di via Bellezia, i vigili del fuoco sono stati aiutati dai passanti. Giulia, commessa del negozio di calzature ed accessori Primadonna Collection, all’angolo tra via Garibaldi e via Milano, racconta: «Non avevo gente in negozio in quel momento e ho visto tutto: le fioriere erano pesanti da spostare e allora dei passanti hanno dato una mano ai pompieri per spostarne una di peso. Erano tutte piene d’acqua».

Delle tre fioriere piazzate all’angolo, è stata spostata su un lato quella centrale, in modo da consentire ai veicoli di passare. Non c’era altro modo. L’autopompa e gli altri rinforzi, infatti, erano arrivati percorrendo via Garibaldi e si sono trovati davanti l’ostacolo delle fioriere. Per rimuoverle, c’è stato bisogno di alcuni torinesi che stavano facendo passeggiata e shopping in centro