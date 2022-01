Litiga con il proprietario di un’officina e gli brucia sei auto: arrestato un 71enne

Spread the love



Ha dato fuoco a sei automobili dopo avere litigato con il proprietario di un’officina: è successo a Pieve Emanuele, comune in provincia di Milano. L’uomo di 71 anni è stato posto nella mattinata di oggi, sabato 15 gennaio, agli arresti domiciliari. L’episodio contestato risale alla notte del 14 agosto scorso. Il 71enne è, stando a quanto emerso dagli approfondimenti dei carabinieri, un pregiudicato.

Il motivo sarebbe una lite esplosa in una casa vacanza – Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe avuto una lite con la vittima mentre entrambi si trovavano in una casa vacanza. Sembrerebbe che i due siano uniti da rapporti famigliari. In ogni caso, l’uomo – per vendetta – si è recato nell’officina e ha cosparso sei auto con della benzina per poi dargli fuoco. Le fiamme hanno interessato anche una pizzeria che si trovava vicino.