Nuova Irpef 2022, cambiano le tasse: chi risparmia e quanto

Spread the love



tg24.sky.it – urly.it/3h65c

2022 si apre con diverse novità fiscali. Tra queste, la rimodulazione delle aliquote Irpef. Con sette miliardi di euro stanziati nell’ultima manovra, il governo ha previsto il passaggio da cinque a quattro scaglioni per l’imposta sul reddito delle persone fisiche

La Legge di Bilancio ha cancellato l’aliquota al 41%. In futuro, sui redditi fino a 15mila euro verrà applicata un’aliquota al 15%, su quelli compresi tra i 15 e i 28mila euro il prelievo sarà del 25% e su quelli da 28mila a 50mila del 35%. Tutti i redditi più alti verranno tassati al 43% Bonus Renzi, a chi spettano i 100 euro in più in busta paga

Chi avrà beneficio dalle nuove norme? Secondo i calcoli effettuati da Altroconsumo saranno soprattutto le fasce di reddito intermedie, sia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che gli italiani in pensione