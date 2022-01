Rogo in una baracca: cerca di spegnere le fiamme con l’estintore, trovato morto dai pompieri

Spread the love



I vigili del fuoco sono intervenuti a Feltre per l’incendio di una baracca di ampie dimensioni annessa ad una abitazione e adibita a ricovero attrezzi e legnaia: nel rogo è deceduto un uomo entrato nella struttura per spegnere le fiamme con un estintore. I pompieri, arrivati da Belluno e con i volontari del Basso Feltrino, hanno spento le fiamme della struttura, all’interno in parte collassata, ritrovando il cadavere dell’uomo. Le operazioni di soccorso hanno scongiurato il coinvolgimento dell’attigua abitazione. Sul posto il personale del Suem e i carabinieri. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.