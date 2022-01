Sinistro – un automezzo pesante – per cause in corso di accertamento si ribaltava sulla sede stradale e rimaneva in bilico

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOC DI CATANZARO

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sull’A2 Autostrada del Mediterraneo uscita Morando Calabro.

Coinvolto nel sinistro un automezzo pesante che per cause in corso di accertamento si ribaltava sulla sede stradale.

Parte della cabina, con all’interno il conducente rimasta in bilico sul Viadotto. L’ intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari con supporto di autogrù della sede centrale è due autoscale (di cui una in supporto dal distaccamento di Lauria PZ) è al momento rivolto ad estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere della cabina sospesa in bilico sul Viadotto.

Il tratto della A2 chiuso al transito in ambedue le direzioni sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto polizia stradale, Anas ed elisoccorso