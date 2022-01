Stava cambiando la ruota ad un camionista in panne: Cristian muore schiacciato dal mezzo pesante

Spread the love



ilmeridianonews.com – urly.it/3h62_

FROSINONE – Ha raggiunto il parcheggio del centro commerciale “Le sorgenti” nell’area industriale di Frosinone, dove era rimasto in panne un camionista. Stava sostituendo la gomma bucata quando è rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Per lui, Cristian Marchesini, 38 anni, di Supino, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

È successo ieri mattina, intorno alle 10. Il meccanico lavorava all’officina Volvo. Sul posto, oltre al personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale dello Spresal, servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La notizia della morte di Marchesini si è diffusa poco dopo nel paese lepino destando tanto dolore e incredulità.