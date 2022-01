Autocarro esce di strada su A2 e prende fuoco, due morti. Intervento dei Vvf e Ps

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Comune di Altilia – intervento per un incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, km 283 direzione nord in prossimità dello svincolo per Altilia Grimaldi. Un autocarro ha sfondato il guardrail ed è precipitato da circa 60 metri di altezza. Il mezzo a seguito della caduta si incendiava. Sul posto Vigili del Fuoco del comando di Cosenza e del Comando di Catanzaro (distaccamento di Lamezia Terme).

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e, con unità Speleo Alpino Fluviale si sta procedendo al recupero delle salme dei due passeggeri. Il mezzo è andato completamente distrutto a seguito della caduta e del conseguente incendio.

Il tratto autostradale direzione nord è chiuso al traffico. Intervento in atto. Sul posto Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.