Castellaneta, auto contro mezzo dei Vigili del Fuoco: tre feriti

Probabile mancata precedenza e violento scontro: tre i feriti, trasportati in ambulanza nei vicini ospedali.

Questo, in sintesi, il bilancio di un brusco sinistro avvenuto intorno a mezzogiorno a Castellaneta, nei pressi della zona Pip (ex via Taranto), tra un’Afa Romeo Giulietta ed un camion dei Vigili del Fuoco.

Gli operatori, che stavano percorrendo quel rettilineo in seconda marcia, erano diretti sul luogo di un altro incidente stradale quando sono stati colpiti dall’auto proveniente dalla loro sinistra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Castellaneta e gli operatori del 118 con tre ambulanze ed un’automedica.

Ad avere la peggio sono state le due persone che viaggiavano a bordo dell’Alfa (con la parte anteriore praticamente distrutta) ed un vigile del fuoco, ferito alla fronte e ad una gamba.