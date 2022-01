Parlamento europeo, Camilla Laureti prende il posto di David Sassoli

Spread the love



Camilla Laureti, segretaria provinciale del Pd di Perugia, entra al Parlamento europeo dopo la prematura scomparsa di David Sassoli.

“È ancora vivo il dolore per la perdita di una grande personalità come quella di David Sassoli che era di casa in Umbria. In questo vuoto incolmabile è una bella notizia sapere che il suo testimone sarà raccolto da Camilla Laureti che, con umiltà e passione, potrà avanti le sue battaglie”, a dirlo è Tommaso Bori, segretario regionale del Partito Democratico.