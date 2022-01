«Agata Scuto strangolata e bruciata», arrestato l’ex convivente della madre: «Alibi falso»

Spread the love



ilmessaggero.it – urly.it/3h701

Caso ​Agata Scuto, svolta nelle indagini sulla 22enne scomparsa 10 anni fa: arrestato Rosario Palermo, l’ex convivente della madre della giovane, con l’accusa di omicidio: «Ha cercato di ottenere la conferma del suo falso alibi». L’uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Acireale per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Agata Scuto, la giovane scomparsa di casa il 4 giugno del 2012, il cui corpo non è stato mai trovato. Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania su richiesta della Procura distrettuale etnea.