Palermo, appartamento in fiamme: salvata una donna rimasta intossicata

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 15 gennaio, alle 15, i Vigili del Fuoco di Palermo sono intervenuti in via Alcide da Gasperi per l’incendio di un’abitazione.

Le squadre giunte sul posto con APS (Auto Pompa Serbatoio), autoscala, autobotte e carro fumo coadiuvate dal Funzionario di Servizio hanno salvato una donna anziana rimasta intossicata all’interno del proprio appartamento e l’hanno affidata alle cure dei sanitari. Gli operatori al termine delle operazioni di soccorso hanno posto in sicurezza l’area.