Roma, al via le visite guidate alle Tombe di Fadilla e dei Nasoni sulla via Flaminia

Dal 20 gennaio 2022 prenderanno il via, ogni terzo giovedì del mese, le visite guidate aperte al pubblico delle Tombe di Fadilla e dei Nasoni sulla via Flaminia, a Roma. Le tombe sono state oggetto di un accurato intervento di restauro grazie al quale state riaperte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018.

La Tomba di Fadilla, scoperta nel 1923 e databile alla fine del II secolo d.C., deve il suo nome a una piccola lapide marmorea con una epigrafe funeraria dedicata alla moglie Fadilla dal marito. Presenta un impianto decorativo costituito da un pavimento a mosaico, in bianco e nero, e dalle quattro pareti caratterizzate da riquadri che racchiudono animali e figure umane.

La Tomba dei Nasoni, scoperta nel 1674 e risalente al II secolo d.C., è oggi costituita da un ambiente rettangolare con volta a botte articolato in tre nicchie in ogni lato lungo e una parete di fondo. La decorazione alterna riquadrature in stucco e pitture con soggetti mitologici. Le nicchie presentano grandi scene che rappresentano la sopravvivenza dopo la morte e la speranza di un luogo di beatitudine.

Sono previsti due turni di visita: alle 10.30 in via dei Casali Molinario davanti all’ingresso della Tomba di Fadilla con termine alla Tomba dei Nasoni; alle 12 in via Flaminia 961 davanti all’ingresso della Tomba dei Nasoni con termine alla Tomba di Fadilla. L’accesso è consentito a un massimo di 10 persone per turno di visita con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria a ss-abap-rm.malborghetto@beniculturali.it (nella mail di prenotazione bisogna indicare il turno di visita scelto, il numero di partecipanti per ogni singola prenotazione, nome, cognome e recapito mail). Le prenotazioni saranno accolte fino alle ore 12 del mercoledì precedente l’apertura.