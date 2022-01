Sant’Antimo, fanno esplodere bomba davanti alla caserma dei carabinieri: nei guai due ragazzi

Spread the love



https://www.fanpage.it/napoli/santantimo-fanno-esplodere-bomba-davanti-alla-caserma-dei-carabinieri-nei-guai-due-ragazzi/

Fanno esplodere una bomba fatta in casa davanti alla Caserma dei Carabinieri di Sant’Antimo, in provincia di Napoli: nei guai due ragazzi di 14 e 13 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle ore 23,00. I due giovani, probabilmente per una bravata di cui poi si sarebbero vantati con gli amici, hanno lanciato e fatto esplodere un ordigno artigianale sotto il muro perimetrale della caserma dell’Arma dei Carabinieri. I due poi si sono dati subito alla fuga. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri per individuare i responsabili e chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Scongiurata l’ipotesi che potesse trattarsi di un evento molto più grave, i militari dell’Arma hanno analizzato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della Tenenza. A questo punto, individuati i responsabili, si sono messi sulle tracce dei due ragazzi.

continua su: https://www.fanpage.it/napoli/santantimo-fanno-esplodere-bomba-davanti-alla-caserma-dei-carabinieri-nei-guai-due-ragazzi/

https://www.fanpage.it/