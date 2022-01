Video – Esperti NBCR in azione stanotte per una perdita di GPL da un serbatoio interrato

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

ALBETTONE (VI) – – Stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Albettone per l’incendio di un cumulo di materiale che ha danneggiato anche un vicino serbatoio interrato di GPL, provocando la fuoriuscita di quest’ultimo dal gruppo valvolare. Sul posto, oltre alle squadre di Lonigo e Vicenza, hanno operato anche specialisti NBCR, provenienti dal nucleo avanzato di Mestre, che sono riusciti ad intercettare la perdita per poi bruciare in torcia il residuo di gas presente nel serbatoio.