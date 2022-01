Video – Mercato ittico, a fuoco la baraccopoli dei disperati paura ma nessun ferito: indaga la Procura

Spread the love



repubblica.it – urly.it/3h6t5

In fiamme l’accampamento dei disperati di piazza Duca Degli Abruzzi. Ieri sera la tendopoli che da anni ospita decine di senza dimora, soprattutto extracomunitari, è stata distrutta da un rogo divampato per ragioni ancora da chiarire. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare l’incendio. Il rogo ha scatenato il panico fra le persone che in quel momento erano presenti nella baraccopoli, ma fortunatamente non risultano feriti. Le cause dovranno ora essere accertate dall’inchiesta aperta dalla Procura con il coordinamento del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli.