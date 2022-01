Così la Danimarca separò i bambini Inuit dalle loro famiglie

Spread the love



corriere.it – urly.it/3h7ry

Helene Thiesen aveva 7 anni e gli occhi gonfi di lacrime quando, a bordo della nave MS Disko, si chiedeva perché sua mamma avesse deciso di spedirla via lontano quel giorno, tristissimo, del 1951. «Ero così affranta», ha rievocato Thiesen, ora 77enne, parlando con la Cnn. Thiesen era tra i 22 bambini Inuit che furono prelevati dalle loro case nell’Artico, tra i ghiacci della Groenlandia, senza sapere che sarebbero finiti per mano dei colonizzatori danesi a far parte di un esperimento sociale poi fallito. Bambini tra i 5 e i 9 anni che in molti casi non avrebbero mai più rivisto le loro famiglie.