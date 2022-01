Obbligo vaccinale, respinto il ricorso dei vigili del fuoco. Sconfitto il fronte no-vax

Spread the love



quotidiano.net – urly.it/3h7r7

Roma, 18 gennaio 2022 – Respinta la richiesta di sospensiva, i vigili del fuoco dovranno essere vaccinati e avere il green pass in regola per accedere al posto di lavoro. A deciderlo è stato il Tar del Lazio che, con un’ordinanza, ha respinto la richiesta di sospensione delle circolari del Ministero dell’Interno del 2 dicembre e del Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dell’11 dicembre 2021. Si tratta dei provvedimenti che, in attuazione della normativa sulle misure di contrasto alla pandemia, hanno stabilito l’obbligo vaccinale per i Vigili del Fuoco.

Per il Tribunale del Lazio, “non sussistono ragioni per accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte d G iustizia dell’Unione Europea”, quindi “l’istanza cautelare va respinta”.