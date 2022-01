Incendio in un’abitazione a Borgosesia: una donna morta carbonizzata

Spread the love



notizie.it – urly.it/3h7ay

Terribile tragedia a Borgosesia, in provincia di Vercelli, dove è scoppiato un incendio in un’abitazione: morta una donna di 81 anni. L’incendio si è sviluppato in via Libertà, nei pressi di Cancino, a Borgosesia e ha distrutto un’intera abitazione.

All’interno della casa sono stati ritrovati i resti carbonizzati di una donna di 81 anni, di cui ancora non è stata resa nota l’identità.

A dare l’allarme sarebbe stato il figlio del badante dell’anziana: entrambi sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: i vigili del fuoco per domare le fiamme, i carabinieri e la polizia locale, che si è occupata di deviare il traffico nella zona.