COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone intervengono per un incendio tetto a Carvico in via Conti Carlo Gerolamo intorno alle 1:40. A dare l’allarme i proprietari dell’abitazione che vedendo il fumo hanno chiamato i soccorsi. A bruciare circa 40 mq di tetto. I vvf spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa.