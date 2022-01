Perde il controllo dell’auto e si schianta in un canale, muore un uomo

Spread the love



ilpiacenza.it – urly.it/3h889

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 19 gennaio a Campremoldo Sopra di Gragnano Trebbiense, dove un uomo di 73 residente a Gragnano ha perso la vita. Intorno alle 16, all’incrocio tra via Stradella e strada Moffellona in località Case Bianche, un uomo a bordo della sua Fiat Seicento è uscito di strada finendo, con la parte anteriore del mezzo, in un canale.

Per prestare i soccorsi sono intervenuti I vigili del fuoco che, dopo averlo liberato dell’abitacolo, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 (automedica da Piacenza ed elisoccorso da Parma) e dei volontari della Cri di San Nicolò. Troppo gravi le ferite riportate che, nonostante i tentativi di rianimazione con il massaggio cardiaco, praticato a lungo dai soccorritori, non gli hanno lasciato scampo.