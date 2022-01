Pompiere accusato di soprusi sul collega: il giudice di Trieste lo assolve

Spread the love



Il piccolo.it – urly.it/3h7a3

TRIESTE Era sotto accusa per soprusi, minacce, insulti. Alla fine non è emerso niente di tutto questo. Il Tribunale ha assolto Adriano Bevilacqua, 55 anni, all’epoca dei fatti contestatigli caporeparto dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, e ora in servizio a Roma. Il pompiere era imputato per atti persecutori ai danni di un collega, un altro vigile del fuoco di suo pari grado: Massimiliano Zeriali.