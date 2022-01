Roberta Metsola è stata eletta presidente del Parlamento europeo

Spread the love



ANSA.it – STRASBURGO – L’eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola è stata eletta, al primo turno, presidente del Parlamento europeo. I voti favorevoli per Metsola sono stati 458. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617.

Sono nove i vicepresidenti del Parlamento europeo eletti al primo turno dalla Plenaria di Strasburgo. Tra questi figura anche l’eurodeputata del Pd Pina Picierno, arrivata seconda per numero di preferenze (527) dopo Othmar Karas del Ppe.

La finlandese Heidi Hautala dei Verdi e Dimitrios Papadimoulis della Sinistra sono stati eletti vicepresidenti del Parlamento Ue al terzo scrutinio. Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente uscente ed eurodeputato del M5S, si piazza al terzo posto e perde quindi la sfida per completare la squadra dei 14 vice di Roberta Metsola. Fuori anche la leghista Mara Bizzotto, candidata da Id. Per essere eletti, in questa terzo scrutinio, bastava la maggioranza semplice.