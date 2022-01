Video -Recuperati tre ragazzi in difficoltà sul promontorio del Circeo

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Nel primo pomeriggio di oggi siamo intervenuti sul promontorio del Circeo per recuperare tre ragazzi in difficoltà.

Sul posto immediatamente la squadra VVF di Terracina, i carabinieri forestali e 118.

I tre ragazzi, non feriti, avevano perso l’orientamento ed hanno subito dato l’allarme al Nue112. Successivamente venivano recuperati dal Drago vf 140, partito dal reparto volo vf di Ciampino, e portati in zona sicura per poi essere identificati e visitati dal personale sanitario a scopo precauzionale.