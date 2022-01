Video – Valencia, incendio in casa di riposo: 6 morti e 2 feriti

Spread the love



I Vigili del fuoco spagnoli hanno lavorato ininterrottamente per spegnere l’incendio divampato in una casa di riposo vicino a Valencia, in Spagna. Il tragico evento ha provocato la morte di almeno sei anziani, due le persone che sono rimaste gravemente ferite.

