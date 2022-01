Potenza, terribile scontro frontale sulla SS 585

Spread the love



CORPO NAZZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco, sono intervenuti alle 18.50 del 19 gennaio, sulla SS. 585 Fondo Valle del Noce, al Km 1+400 nel comune di Maratea, per un incidente stradale che ha visto coinvolti due i veicoli in uno scontro frontale, una Nissan X Trail ed un furgone tipo Daily. Due gli occupanti dell’autovettura, un cinquantenne è deceduto mentre per la donna nessuna conseguenza, illeso anche il conducente del Daily. La squadra del distaccamento di Lauria giunta sul posto con una autopompa e fuoristrada e con cinque unità, ha estratto il corpo dell’uomo dall’abitacolo e posto in sicurezza l’intera area. Sul posto anche i carabinieri e personale del 118.