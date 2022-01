Video – I vigili del fuoco salvano due mucche finite in un fiume

Spread the love



amicidicasa.it – urly.it/3h8-w

È stato l’intervento dei Vigili del Fuoco a salvare due mucche finite in un fiume nelle campagne di Zerfaliu, vicino a Oristano, in Sardegna. A chiamare i soccorsi è stato il proprietario degli animali dopo essersi accorto dell’incidente. Gli angeli del Comando provinciale del capoluogo sardo sono arrivati in pochi minuti a bordo di un barchino, così da aiutare i possenti bovini a uscire dall’acqua. Una volta salve, le vacche sono tornate a pascolare nella campagna del loro allevatore.

Le due mucche sarebbero scivolate in acqua a causa del terreno viscido dopo le intense piogge. Proprio per questo le operazioni di recupero sono durate due ore.