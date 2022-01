Auto contro mezzo spargisale sulla A21 nella notte: giovane in gravi condizioni

Spread the love



SOLERO – Brutto incidente poco dopo la mezzanotte di questo venerdì 21 gennaio 2022, sulla autostrada A21, nei pressi di Solero, al chilometro 57. I Vigili del Fuoco, il 118 e le forze dell’ordine sono intervenute per l’impatto tra un’auto e un mezzo spargisale.

Lo scontro ha provocato tre feriti, due in codice verde e uno invece in codice rosso. Si tratta di un giovane di circa 20 anni, trasportato in condizioni molto critiche all’ospedale di Alessandria.